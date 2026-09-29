Кремль не откажется от поддержки героев СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль поддерживать участников СВО, избранных депутатами Госдумы. По его словам, Кремль, как и все ведомства и партии, уже принимает активное участие в реализации различных программ помощи и поддержки военнослужащих и героев СВО. Он подчеркнул, что эта работа будет продолжена.

Песков отметил, что поддержка будет оказываться и в дальнейшем. Кремль действует в этом направлении как отдельное подразделение, наравне с другими структурами.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что в ходе выборов депутатов Госдумы впервые были избраны 46 участников СВО.

Таким образом, Кремль подтвердил курс на поддержку участников СВО, в том числе тех, кто вошёл в новый состав Госдумы. Других подробностей не приводится.

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