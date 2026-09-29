Кремль рассказал о встрече, которую Путин планирует провести 29 сентября

Президент России Владимир Путин 29 сентября примет в Кремле премьер-министра Республики Сербской Саво Минича и председателя правящей партии республики "Союз независимых социал-демократов" Милорада Додика, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России и Республики Сербской исторические и весьма тесные отношения.

Республика Сербская - энтитет Боснии и Герцеговины.

Додик 28 сентября заявил, что в ходе встречи с Путиным хотел бы проанализировать уже достигнутые договоренности, а также "договориться о будущих планах". Также политик заявил, что отношения России с Республикой Сербской "находятся на наивысшем возможном уровне" и развиваются в рамках стратегического взаимодействия.

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