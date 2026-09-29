Курс иранской валюты к американской снизился до исторического минимума

Курс иранского риала на свободном валютном рынке Ирана снизился до 2,53 млн риалов за один американский доллар.

Показатель является рекордно низким, следует из данных специализированного специализированного портала tgju.org.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением "Хезболла" продолжалась с 28 февраля. Иран за время эскалации неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана заявлял о необходимости использовать возможность блокирования как рычаг давления.

В июне США с Ираном согласовали меморандум, но вскоре последовал еще один виток эскалации.

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