Лантратова: с украинским омбудсменом выстроен прямой диалог

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова провела встречу со спецпосланником Папы Римского по украинскому урегулированию, председателем Итальянской епископальной конференции кардиналом Маттео Дзуппи. Мероприятие прошло в Доме прав человека. Ключевой темой стало возвращение российских военнослужащих из украинского плена. Об этом Лантратова сообщила в своём канале на платформе «Макс».

Омбудсмен проинформировала кардинала о том, как сейчас организованы обмены. Она также рассказала, каким образом выстроен прямой диалог с украинским омбудсменом по этому и другим вопросам.

Отдельно стороны обсудили возвращение гражданских лиц. Эта тема была выделена в ходе беседы. Других деталей встречи не приводится.

По словам Лантратовой, кардинал Дзуппи выразил готовность продолжать взаимодействие по гуманитарным вопросам. Официальной реакции других сторон пока не поступало. Информация о дальнейших шагах уточняется.

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