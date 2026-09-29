Глава МИД РФ Сергей Лавров на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что жизнь вынудит США считаться с интересами всех сторон. По его словам, она только начинается. Россия, подчеркнул министр, выступает за равноправный диалог на международной арене.

Ранее Лавров отмечал, что жизнь заставит США мыслить категориями многосторонности. Теперь он добавил, что нужно набраться терпения. По его словам, Москва вместе с президентом неоднократно озвучивала предложения о том, как выстраивать отношения на мировой арене. Россия выступает за честный и равноправный диалог, за учёт интересов.

Лавров также охарактеризовал текущую политику США как стремление продвигать односторонние интересы. Он указал, что Вашингтон вынужден контактировать с такими государствами, как Россия и Китай.

В ходе этих контактов, по словам министра, обсуждаются шаги, которые отвечают интересам обеих сторон. Именно это Лавров назвал проявлением тезиса «жизнь заставит»