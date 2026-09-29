Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа ведёт войну против России. По его словам, у него нет сомнений на этот счёт, и Москва давно об этом говорила.

Лавров сделал это заявление во вторник на полях дискуссионного клуба «Валдай». Он отвечал на вопрос журналиста Би-би-си Стива Розенберга о том, ведёт ли Россия «гибридную войну» против европейских стран.

Министр подчеркнул, что Россия уничтожает дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляют Украине. Тем самым он обозначил, что именно Европа является стороной, ведущей войну против России.

Таким образом, Лавров отверг посыл вопроса, указав, что войну против России ведёт Европа, а не наоборот. Он также напомнил, что Москва давно придерживается этой позиции.

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