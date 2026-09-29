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Политика 1833

Лавров заявил о давней войне Европы против России

Лавров заявил, что Европа давно ведёт войну против РФ

Лавров заявил, что Европа давно ведёт войну против РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа ведёт войну против России. По его словам, у него нет сомнений на этот счёт, и Москва давно об этом говорила.

Лавров сделал это заявление во вторник на полях дискуссионного клуба «Валдай». Он отвечал на вопрос журналиста Би-би-си Стива Розенберга о том, ведёт ли Россия «гибридную войну» против европейских стран.

Министр подчеркнул, что Россия уничтожает дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляют Украине. Тем самым он обозначил, что именно Европа является стороной, ведущей войну против России.

Таким образом, Лавров отверг посыл вопроса, указав, что войну против России ведёт Европа, а не наоборот. Он также напомнил, что Москва давно придерживается этой позиции. 

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