"Лунанаш": как писателю Проханову и "Ночным волкам" удалось переплюнуть Дональда Трампа

"The Moon is ours", - поведал не так давно граду и миру президент США Дональд Трамп. "Луна - наша". Ну, то есть в очередной раз изрек бред. Но опровергать бред - дело безнадежное и неблагодарное. Самый эффективный способ противостоять "пурге" - перебить ее еще большей нелепицей. Трудно сказать, этой или иной логикой руководствовались байкерский клуб "Ночные волки" и писатель Александр Проханов (и была ли тут вообще какая-то логика), но переплюнуть Трампа по части бреда им вполне удалось.

Кульминаций этих совместных усилий стало патриотическое байк-шоу "Ночных волков", проведенное 27 сентября на Священном холме (мемориал "Священный холм единства и славы России") у деревни Изборск (Псковская область). Вот основные гвозди программы: "молебен и крестный ход"; "трюковый эпизод"; "установка артефакта "Лунный камень" в основание поклонного креста"; "выступление А.А Проханова".

А вот как раскрывает смысл действа сам Александр Андреевич Проханов (интервью Радио "Комсомольская правда"): "В минувшее воскресенье у нас был день Крестовоздвижения, большой православный праздник. И мы решили его провести как праздник крещения Луны. Как в свое время была крещена Русь и Россия стала православной, вот также мы решили крестить Луну, сделать ее православной и соединить с Россией...

Началось фантасмагорическое какое-то священнодействие, которому нет равных, которое является ультрасовременным искусством, современным авангардом. Грохотала тяжелая музыка, heavy metal. Одновременно звенели дивные рояли, исполнявшие симфонии Скрябина... Мы освятили не только Лунный камень, но и саму Луну. Сейчас полнолуние, и она светит - восхитительная, серебряная, белая, как блюдо. И на этой Луне уже написано «Россия»..."

Много красочных деталей к этому описанию добавляет репортаж о действе на Священном холме, размещенный на сайте газеты "Завтра" (главный редактор и владелец - Александр Проханов): "Пока Лунный камень готовился соединиться с русской землёй, к зрителям, выпуская шумные огненные залпы, выехало сооружение, которое особенно трудно описывать человеку, дорожащему репутацией трезвенника. Это была огромная клёпаная машина, похожая одновременно на броневик времён Гражданской войны, паровоз, передвижную крепость и последний транспорт сельхозкооператива.

Рядом красовалась белая карета с золотыми буквами «СССР» (речь идет о макете лунохода. - "МК"). Наверху этой удивительной машины стоял массивный железный зверь с крупнокалиберным оружием наперевес... Вскоре появились девушки в длинных красных платьях. Повинуясь оглушительному бою колонок, они начали танцевать... Красные юбки вились вокруг ног, за девушками высился гигантский крест с надписью «Христос Воскресе»... В это же время огромный желтый кран поднимал в небо «советскую» карету. Вместе с ней, ухватившись за стропы, в небо взмывала пара в хромированных космических костюмах..."

Словом, автор репортажа - таковым указана Марго Проханова (если не врут поисковые системы, это внучка писателя) - совершенно права: человек, дорожащий репутацией трезвенника, сильно рискует своей репутацией, пересказывая этот сюр. Лучше даже не браться. Кстати, нельзя сказать, что и Марго Проханова вполне справилась своей миссией.

В конце репортажа девушка откровенно признается, что ее разум оказался бессилен постичь смысл происходящего: "В этот момент происходящее стало обнаруживать признаки сновидения. А во сне, как мы знаем, искать логику бессмысленно. Почему священник в кожаном жилете? Потому что молебен. Почему Проханов насквозь мокрый? Потому что святая вода. Почему девушки танцуют? Потому что поэма. Почему рядом стоит советская карета? Потому что СССР. Почему на броневике волк с пушкой? Потому что «Ночные волки». Почему камень Лунный? Потому что Щеглец".

На ум невольно приходит знаменитая сценка "Уральских пельменей": ответ "потому что гладиолус" тоже вполне вписался бы в этот ряд. Впрочем, не все так безнадежно со смыслами. По словам лидера "Ночных волков" Александра Залдастанова, известного также под прозвищем "Хирург", краеугольная идея шоу заложена в статье Проханова "Мы - Богорусь", опубликованной в газете "Завтра" в июне этого года.

"Мы, когда прочитали эту передовицу, вскочили на свои мотоциклы и понеслись волчьими тропами вот к этому Лунному камню, - рассказывает "Хирург" Залдастанов. - Лучше него (Проханова. - "МК") объяснение смыслам вот этой метафизики... никто не сделает". В общем, в начале было слово, и слово было у Проханова.

"В Великом Новгороде, у малой деревушки Мытно, в лесной чащобе лежит таинственный камень, принесённый с небес, - сообщается в прохановской передовице, потрясшей "Ночных волков". - Имя ему - Щеглец. На нём загадочные письмена, волшебные начертания... На нём коловраты — символы солнца, кресты, иероглифы, на нём отпечатки двух человеческих ладоней и двух медвежьих стоп — символы медведя, тотемного зверя этих древних племён...

К камню сходились наши пращуры, ему поклонялись, молились, его касались, целовали. Вокруг него клубились дымы жертвенных костров... Этот русский камень, лежащий в окрестностях Новгорода, подобен таинственному камню Каабы в священной для мусульман Мекке. Камень Щеглец — символ восхитительного русского язычества, в котором взрастало великое славянское племя..."

Александр Андреевич, надо признать, довольно точно описал камень, частицу которого (по выражения Залдастанова, "артефакт") установили на изборском Священном холме. Правда, ни к небесам, ни к славянам этот гранитный валун никакого отношения не имеет. Выбитые на камне петроглифы, по оценке ученых, относятся к позднебронзовому веку - II-I веку до нашей эры. Тогда здесь жили финно-угорские племена, предки финнов, карел и эстонцев.

В том, почему камень назвали "Щеглецом" большой загадки нет: свое имя он, скорее всего, получил от протекающего рядом ручья. Но вот на вопрос: кто, когда и с какой стати окрестил его "Лунным камнем" - не имеется точного ответа. Впрочем, круг "подозреваемых" невелик. Интернет предлагает всего двух вероятных "крестных отцов": байкерский мотоклуб "Ночные волки" и Александр Проханов.

Короче, теория эта, мягко говоря, не научная. Но зато какая занимательная! "Этот камень упал с неба, - уверяет Проханов. - Это лунный камень. Он приземлился за несколько тысячелетий до нашей эры. Это было послание небес на эту землю, которая потом стала Россией. А то, что на нем - на этом камне - начертано, это чертеж, по которому должно было строиться дальнейшее православное русское государство".

В общем, "Лунанаш". И не просто "наш", а наша с незапамятных времен. Камень Щеглец - наглядное тому свидетельство. Что ж, остается только просветить на этот счет Дональда Трампа. Чтобы не очень-то задавался, не разевал рот на чужой каравай.

Правда, в этом есть известный риск. Трамп-то, как известно, тоже отчасти наш. Во всяком случае, не совсем чужой. Дух Анкориджа нам сладок и приятен. И дорог нам Дональд Фредович, кто бы что ни говорил, именно в нынешнем интересном состоянии.

Кто его знает, что случится, если он узнает, что Луна на самом деле, не ours, а theirs, исконно русская, и познакомится с неопровержимыми доказательствами этого, безусловно, печального для него факта - жгущей глаголом публицистикой Александра Проханова, камнем Щеглецом и видеозаписью байк-шоу "Ночных волков" на Священном холме?

Возможны два варианта. Либо сознание 47-го президента США, не выдержав мощи аргументов, окончательно погрузится в сумерки. Либо это вызовет прямо противоположный эффект: клин будет вышиблен клином, бред бредом, и разум Трампа, напротив, вырвется из цепей маразма. Последствия в обоих случаях просчитать невозможно. Так что лучше, право, не рисковать. Пусть уж идет как идет.