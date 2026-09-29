Мадуро — в наручниках, Зеленский — на переговорах: США меняют режимы, а Россия почему-то нет

Госсекретарь США Марко Рубио дал довольно большое интервью телеканалу Fox News. Традиционно уже (и по делу) поучил Европу жить, рассказал о том, какой Трамп гениальный политик. Но главное — для нас главное — через все интервью красной нитью проходит мысль о том, как надо поступать с «неугодными» странами.

На этом и хотелось бы сделать акцент.

Вот что, в частности, говорит главный американский дипломат про Иран. «У них никогда не было хорошего экономического положения. Это печально, кстати, потому что Иран — страна с огромным потенциалом. Его народ — невероятные люди: трудолюбивые, умные, предприимчивые, с древней историей, на которую можно опереться, и многого добившиеся». И «в какой-то момент Иран был одной из самых процветающих стран на Ближнем Востоке». Но вот беда - «к власти пришли радикальные клерикалы».

А значит, «мы говорим о режиме, который за время так называемой революции уничтожил десятки, а может быть, и сотни тысяч собственных граждан. Если они готовы на такое по отношению к своему народу, представьте, что они сделают с американцами, другими странами региона, израильтянами или кем угодно, если у них будет ядерное оружие».

А дальше Рубио подчеркивает: «Зачастую люди ошибочно приравнивают Иран к режиму. Иран — это страна. Но проблема Ирана не в стране. Проблема Ирана — в революционном режиме, и именно он управляет этой страной».

Еще раз для закрепления. Иранцы — трудолюбивые и хорошие люди, страна замечательная. Вот с режимом не повезло.

Стоит отметить, что режим, его верхушка, целенаправленно уничтожалась в ходе американских и израильских ударов.

Теперь про Кубу: «Ею управляют люди, которые продолжают проповедовать какую-то революцию, которая мертва уже 20 лет. И в этом их проблема. <...> У них есть режим, способный сажать людей в тюрьму и убивать их. Но это не функционирующее правительство и не функционирующая страна. <...> Это экономика, подпитываемая коррупцией, взяточничеством и воровством. Знаете, кубинская экономика — это не экономика, которая приносит пользу кубинскому народу».

Так что надо сделать? Дотянутся до представителей «режима» Кубы американцы по каким-то причинам не могут, поэтому просто душат страну экономически и надеются вывести Кубу «на путь необратимых позитивных изменений, включающих не только экономические, но и политические свободы». «Фактически на Кубе не может быть экономической свободы, если сначала не будет политической свободы. Необходимо, чтобы оба процесса происходили как минимум одновременно».

То есть что нужно США сделать на Кубе? Поменять режим.

В Венесуэле США смогли силовым путем — похитив Мадуро — поменять режим. И теперь, «экономика должна продолжать восстанавливаться, потому что народ Венесуэлы очень сильно пострадал. Поймите, речь идёт о 25 или 30 годах коррупции и взяточничества». А также «необходимо осуществить демократический переход, на котором мы сейчас сосредоточены. В стране должны состояться свободные и справедливые выборы». И вот тогда «Венесуэла действительно встанет на путь подъёма, которого она заслуживает».

Во всех трех случаях США декларируется одно и то же — персы, кубинцы, венесуэльцы замечательные люди, страны эти прекрасные, с большим потенциалом. Но вот незадача — с режимом им не повезло. И Америка, значит, не с народами воюет, а с режимом.

Что-то все это смутно напоминает...

Украина же прекрасная страна с большим потенциалом, а русские и украинцы — вообще «один народ». Но с режимом им не повезло: и коррупция там, и нацизм, и выборы не проводят.

Рубио вполне откровенно говорит, что США смещают режимы. Физически. Спросите у персов.

И этот подход (не будем сейчас о том, какие мотивы у США, дело в сути метода «обезглавливания») в общем и целом, пусть с исключениями, но работает. Кажется вполне логичным.

Мадуро оказался в Нью-Йорке в наручниках и с мешком на голове.

А Зеленского приглашают в Москву на переговоры и гарантируют безопасность.