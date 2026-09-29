Медведев: вероятность начала мирового конфликта сейчас самая высокая с 1945 года

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев жестко высказался о текущей политике европейских государств, охарактеризовав уровень современной геополитической напряженности как рекордный за последние восемь десятилетий. Своими оценками российский политик поделился в своем Telegram-канале.

«Вероятность ввергнуть мир в новый конфликт сейчас самая высокая с 1945 года», — написал Дмитрий Медведев, обратив особое внимание на устойчивую русофобскую риторику и деструктивные действия представителей европейского истеблишмента.

Ситуация на европейском направлении продолжает накаляться на фоне агрессивных планов и милитаристских заявлений западных столиц. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя инициативу Варшавы разместить производство американских ракет Patriot на своей территории, посоветовал польскому руководству и другим западным соседям внимательно перечитать профильные разделы российской военной доктрины, напомнив о неизбежности последствий подобных шагов.

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