Медведев призвал быстрее внедрить биометрический контроль для мигрантов

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о необходимости максимально быстрого внедрения систем биометрического контроля для въезжающих в страну мигрантов на всех без исключения пунктах пропуска. Об этом он заявил в ходе заседания комиссии Совета безопасности по вопросам миграционной политики.

«Чем быстрее тем лучше. Здесь Сергей Семенович прав, если там будут бреши и будут разные режимы действовать, контроль будет менее эффективным», — подчеркнул Дмитрий Медведев, поддержав позицию мэра Москвы.

В рамках рабочей поездки политик ознакомился с передовым опытом столицы по применению новых механизмов миграционного контроля. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил критическую важность установления единого пропускного режима на всей российской границе. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что полноценное оснащение всех пунктов пропуска биометрическим оборудованием запланировано на период до 2030 года.

Позднее Дмитрий Медведев написал в своем официальном канале на платформе «Макс», что использование столичного опыта, включающего биометрический контроль, создание генетических профилей и применение цифровых платформ, позволяет эффективно стабилизировать рынок труда и снижать уровень преступности. По его словам, эти наработки целесообразно масштабировать на все регионы страны.