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Политика 1534

Медведев призвал быстрее внедрить биометрический контроль для мигрантов

Медведев призвал скорее ввести биометрический контроль на всех пунктах пропуска

Медведев призвал скорее ввести биометрический контроль на всех пунктах пропуска
Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о необходимости максимально быстрого внедрения систем биометрического контроля для въезжающих в страну мигрантов на всех без исключения пунктах пропуска. Об этом он заявил в ходе заседания комиссии Совета безопасности по вопросам миграционной политики.

«Чем быстрее тем лучше. Здесь Сергей Семенович прав, если там будут бреши и будут разные режимы действовать, контроль будет менее эффективным», — подчеркнул Дмитрий Медведев, поддержав позицию мэра Москвы.

В рамках рабочей поездки политик ознакомился с передовым опытом столицы по применению новых механизмов миграционного контроля. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил критическую важность установления единого пропускного режима на всей российской границе. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что полноценное оснащение всех пунктов пропуска биометрическим оборудованием запланировано на период до 2030 года.

Позднее Дмитрий Медведев написал в своем официальном канале на платформе «Макс», что использование столичного опыта, включающего биометрический контроль, создание генетических профилей и применение цифровых платформ, позволяет эффективно стабилизировать рынок труда и снижать уровень преступности. По его словам, эти наработки целесообразно масштабировать на все регионы страны.

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