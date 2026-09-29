Медведев заявил о конце эпохи сильных европейских политиков

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал кончину бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. По его словам, вместе с этим политиком завершилась целая эпоха сильных европейских лидеров.

Медведев утверждает, что на смену таким политикам пришли недальновидные и злобные русофобы. Он считает, что они предпринимают всё возможное, чтобы втянуть Европу в войну с Россией. Своё мнение он изложил в Telegram-канале.

Ранее Медведев уже делал заявления о рисках глобального противостояния. В частности, он говорил, что вероятность мирового конфликта сейчас является самой высокой с 1945 года.

Других подробностей не приводится. Официальной реакции европейских политиков на слова Медведева пока не поступало.