Мерц назвал «самое слабое место» Украины и рассказал о переговорах

Мерц заявил о переговорах по увеличению поставок для ПВО Украины

Германия обсуждает с зарубежными партнерами возможность увеличить поставки средств для украинской системы ПВО. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Берлине. Встреча двух лидеров 29 сентября действительно была посвящена в том числе вопросам международной безопасности.

По словам Мерца, дальнейшая помощь Киеву станет одной из тем следующего заседания Европейского совета, которое пройдет 15–16 октября. Там же планируется обсудить конкретные меры поддержки украинского бюджета.

Канцлер отметил, что лично ведет переговоры с рядом глав государств и правительств, пытаясь организовать дополнительные поставки для украинской противовоздушной обороны.

«Сейчас это самое слабое место», — заявил Мерц.

Он также предположил, что предстоящая зима может оказаться для Украины «очень тяжелой».

Вопрос дальнейшей поддержки Киева обсуждался и во время переговоров Мерца с Токаевым. Канцлер обозначил позицию Берлина и подтвердил намерение Германии продолжать помощь Украине.

Ранее правительство ФРГ также называло укрепление украинской ПВО одним из наиболее срочных направлений поддержки.