Между США и Ираном продолжают передавать послания

В Катаре сообщили о новых контактах США и Ирана через посредников

Катар продолжает посреднические усилия между США и Ираном, организуя контакты и передавая послания между сторонами. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Доха и ранее официально подтверждала работу по возвращению Вашингтона и Тегерана к дипломатическому диалогу.

По словам дипломата, в последние дни состоялось несколько встреч, в том числе в Нью-Йорке. Контакты продолжаются, а Катар пытается сформировать основу, которая позволила бы сторонам приблизиться к урегулированию существующих разногласий.

«Наша роль — преодолеть трудности и попытаться сблизить позиции сторон», — заявил аль-Ансари.

Представитель МИД не стал раскрывать содержание передаваемых предложений и не ответил, получила ли Доха реакцию Вашингтона на последние инициативы Тегерана. При этом он подчеркнул, что встречи и обмен посланиями проходят регулярно.

Катар в последние месяцы неоднократно заявлял о необходимости возвращения США и Ирана к переговорам и дипломатического урегулирования кризиса.

Аль-Ансари также предупредил об экономических последствиях затягивания конфликта. По его словам, дальнейшая нестабильность на Ближнем Востоке и перебои с поставками через Ормузский пролив способны сильнее ударить по мировой экономике с приближением зимы.

Дипломат обратил внимание, что регион поставляет на мировой рынок не только энергоносители, но также удобрения, нефтехимическую продукцию и алюминий. Поэтому каждый новый день нестабильности, по его оценке, увеличивает риски для международной торговли и экономики.

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