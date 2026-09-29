Глава партии «Союз независимых социал-демократов», которая является правящей в Республике Сербской (Босния и Герцеговина), Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия выдержала испытания, начавшиеся после старта специальной военной операции. Он поблагодарил российского лидера и выразил поддержку целям СВО.

Додик подчеркнул, что Москва всегда была права. Он также вспомнил, как тяжело складывались первые дни после начала операции, и отметил, что Россия выстояла, несмотря на все трудности.

Кроме того, политик сообщил, что внимательно следил за выступлением главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Додик полностью согласен с его оценками в отношении Евросоюза. По его мнению, источник зла находится в брюссельских канцеляриях.

Республика Сербская, по словам Додика, продолжает противодействовать внешнему влиянию и попыткам навязать санкции против России. Босния и Герцеговина таких ограничений до сих пор не вводила. РС БиГ также выступает за военный нейтралитет.

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