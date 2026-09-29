Минобороны подтвердило гибель шестерых военных при крушении Ту-95

МО РФ: шесть военных погибли при крушении Ту-95 в Амурской области

Министерство обороны РФ официально подтвердило, что стртегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 потерпел катастрофу во время выполнения планового учебно-тренировочного полета на территории Амурской области. Ранее об этом сообщали СМИ со ссылкой на очевидцев.

«29 сентября в Амурской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Ту-95», — заявили в российском оборонном ведомстве. В министерстве уточнили, что воздушное судно рухнуло в безлюдной местности, благодаря чему удалось избежать разрушений и жертв на земле.

По предварительной информации, в результате жесткого падения погибли шесть членов экипажа разбившегося лайнера, еще один военнослужащий получил травмы различной степени тяжести и был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение для оказания помощи.

В оборонном ведомстве также добавили, что аварийный самолет выполнял тренировочный вылет без боекомплекта.

Для выяснения точных причин и всех обстоятельств произошедшей трагедии на место крушения направлена специальная комиссия Воздушно-космических сил России.

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