Минобороны: судно с военным имуществом ВСУ уничтожено

ВС РФ поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ в Чёрном море

Минобороны России сообщило, что российские военные с помощью беспилотников атаковали морское судно в северо-западной части Чёрного моря. Речь идёт о сухогрузе, на борту которого находилось военное имущество, предназначенное для украинских формирований.

В ведомстве отметили, что удары по судам, задействованным в интересах ВСУ, продолжаются. По данным Минобороны, днём беспилотники поразили сухогруз с военной нагрузкой.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки потери украинских сил превысили 1400 человек. Эти данные также приводились в сводках.

Других подробностей об ударе по судну не раскрывается. Информация о возможных последствиях уточняется.

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