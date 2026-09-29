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Политика 1425

Москвич получил 15 лет строгача за шпионаж в пользу Киева

Брянский суд дал 15 лет колонии агенту ГУР Украины из Москвы за госизмену

Брянский суд дал 15 лет колонии агенту ГУР Украины из Москвы за госизмену

Брянский областной суд вынес обвинительный приговор жителю Москвы Олегу Куряеву по делу о государственной измене в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале.

«Куряев по заданию представителя главного управления разведки министерства обороны Украины снимал в Брянской области видео объектов критической инфраструктуры и военных объектов, дислокация которых составляет государственную тайну, после чего отправлял заказчику отснятый материал и координаты объектов», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В ходе судебного процесса подсудимый полностью признал свою вину, однако воспользовался правом отказаться от дачи показаний, подтвердив при этом ранние признания. Согласно материалам следствия, мотивировкой для совершения преступления стали антироссийские взгляды: осужденный выступал против проведения специальной военной операции, регулярно просматривал деструктивные интернет-ресурсы, после чего вышел на связь с представителями киевских спецслужб и согласился оказывать им содействие.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на полтора года. Помимо этого, судебная инстанция постановила конфисковать в доход государства один миллион рублей, вырученный от продажи автомобиля, который использовался при совершении преступления, а также два мобильных телефона, с помощью которых велась противоправная съемка. Приговор еще не вступил в законную силу.

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