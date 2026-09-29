Москвич получил 15 лет строгача за шпионаж в пользу Киева

Брянский областной суд вынес обвинительный приговор жителю Москвы Олегу Куряеву по делу о государственной измене в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале.

«Куряев по заданию представителя главного управления разведки министерства обороны Украины снимал в Брянской области видео объектов критической инфраструктуры и военных объектов, дислокация которых составляет государственную тайну, после чего отправлял заказчику отснятый материал и координаты объектов», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В ходе судебного процесса подсудимый полностью признал свою вину, однако воспользовался правом отказаться от дачи показаний, подтвердив при этом ранние признания. Согласно материалам следствия, мотивировкой для совершения преступления стали антироссийские взгляды: осужденный выступал против проведения специальной военной операции, регулярно просматривал деструктивные интернет-ресурсы, после чего вышел на связь с представителями киевских спецслужб и согласился оказывать им содействие.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на полтора года. Помимо этого, судебная инстанция постановила конфисковать в доход государства один миллион рублей, вырученный от продажи автомобиля, который использовался при совершении преступления, а также два мобильных телефона, с помощью которых велась противоправная съемка. Приговор еще не вступил в законную силу.

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