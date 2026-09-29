Западные партнеры полностью прекратили реальную военную поддержку киевского режима на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по ключевым объектам украинской столицы. Об этом заявил бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего авторского YouTube-канала. По его словам, украинцы "еще не врубились", какая катастрофа произошла со страной, но вскоре они это осознают.

«Провели они совещания с министрами обороны ЕС. Никаких ракет никто не дал», — констатировал украинский аналитик. По его словам, ситуация приобрела критический характер: «Оружия нет, денег нет, вообще ничего нет. Все Украину бросили. Представляете, как здорово? Ситуация просто трагическая, но я так понимаю, народ еще не врубился. Ну ничего, врубитесь».

Соскин добавил, что на фоне происходящего наблюдается «практически полное разрушение», охарактеризовав нынешнее положение страны словом «руины».

Заявления аналитика прозвучали на фоне серии успешных ударов российских войск по военной и критической инфраструктуре Украины. В минувшие выходные Министерство обороны РФ сообщило о поражении крупного центра обработки данных компании «Киевстар», которая обеспечивала связью украинские формирования.

За последние дни российская армия также уничтожила дата-центр провайдера «Водафон», логистический центр «Залмер Групп» в Киевской области с западными военными грузами, распределительный хаб «Дрон Калинш» в Одесском регионе с FPV-перехватчиками, а также штаб базы ВМС «Восток». Кроме того, ударам подверглись объекты Госпогранслужбы, портовая инфраструктура и хранилища имущества ВСУ в Килии, а также склады беспилотников и боевых частей в Николаеве.

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