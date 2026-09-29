«Нас ждут сложные месяцы»: Туск запаниковал из-за России

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о возрастающих рисках безопасности в связи с продолжающимся украинским конфликтом, отметив приближение боевых действий к границам страны. Об этом политик сообщил перед началом заседания Совета министров.

«Впереди нас ждут очень сложные недели и месяцы из-за агрессивной позиции России в отношении Украины, и, к сожалению, эти действия подходят все ближе к нашей границе», — заявил Туск, слова которого приводит польское издание TVP.info. Премьер подчеркнул, что правительство и профильные службы сосредоточены на предотвращении распространения любых угроз на территорию республики.

Поводом для экстренного заявления стали недавние инциденты вблизи пограничных переходов. По словам главы польского правительства, военным ведомствам приходится регулярно поднимать в воздух авиацию из-за активности дронов в приграничных районах.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил в социальной сети X, что удар реактивного беспилотника был зафиксирован примерно в двух километрах от пункта пропуска Дорогуск-Ягодзин.

В связи с произошедшим Центр правительственной безопасности Польши (RCB) оперативно разослал жителям Люблинского воеводства официальные предупреждения о потенциальной воздушной опасности. При этом официальные представители польского командования подтвердили, что прямого нарушения воздушного пространства страны зафиксировано не было.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя предложение Варшавы разместить производство ракет Patriot на польской территории, посоветовал полякам внимательно изучить соответствующий раздел военной доктрины России.

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