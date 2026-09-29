НАТО наращивает закупки антидроновых комплексов Merops

Журнал Business Insider со ссылкой на американского чиновника сообщил, что не менее шести государств Североатлантического альянса приобретают либо уже находятся в процессе покупки американских антидроновых систем противовоздушной обороны Merops. По данным издания, большинство из этих стран расположены на восточном фланге НАТО.

Отмечается, что год назад такими комплексами пользовались только три страны альянса. Теперь их число увеличилось как минимум вдвое.

Чиновник из США также добавил, что государства восточного фланга закупают и другие антидроновые технологии. Однако он не уточнил, о каких именно системах идёт речь. Конкретные наименования или производители не называются.

Официальных комментариев от НАТО или представителей стран-участниц пока не поступало.

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