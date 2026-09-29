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Политика 11615

НАТО ответило России на угрозы по Калининграду

В НАТО отвергли обеспокоенность Москвы по ситуации вокруг Калининграда

В НАТО отвергли обеспокоенность Москвы по ситуации вокруг Калининграда
Фото: сгенерировано нейросетью Grok/Владимир Злодеев

Официальный представитель Североатлантического альянса Эллисон Харт отвергла претензии российской стороны к действиям НАТО. Как пишет газета «Фигаро», она квалифицировала позицию Москвы как «безответственную ядерную риторику».

Харт подтвердила получение документа с российскими возражениями и сообщила, что альянс уже направил ответ. Пресс-секретарь НАТО подчеркнула решительное осуждение любых угроз применением силы. Также она заявила, что блок не откажется от поддержки Украины.

Ранее посольство РФ в Брюсселе довело свою позицию до международного секретариата НАТО и МИД Бельгии. В комментарии в социальной сети X российские дипломаты выразили крайнюю озабоченность провокационными шагами руководства альянса и стран-членов в отношении Калининградской области.

В ведомстве отметили беспрецедентный рост военной активности блока у западных границ России. По данным посольства, расширяются инициативы по сдерживанию мнимой «российской угрозы», включая масштабные учения с отработкой наступательных действий.

Москва предупредила, что такой авантюристический курс резко повышает риски прямого вооруженного столкновения. Российская сторона заверила, что располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии. В случае попыток изолировать Калининградскую область от остальной части страны будет применен весь имеющийся арсенал вооружения.

Ранее мы писали: США ввели вторичные санкции против банков и предпринимателей Кубы

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Автор:
НАТО МИД РФ Россия Москва США Брюссель Нью-Йорк Калининградская область Бельгия Куба