В НАТО отвергли обеспокоенность Москвы по ситуации вокруг Калининграда

Официальный представитель Североатлантического альянса Эллисон Харт отвергла претензии российской стороны к действиям НАТО. Как пишет газета «Фигаро», она квалифицировала позицию Москвы как «безответственную ядерную риторику».

Харт подтвердила получение документа с российскими возражениями и сообщила, что альянс уже направил ответ. Пресс-секретарь НАТО подчеркнула решительное осуждение любых угроз применением силы. Также она заявила, что блок не откажется от поддержки Украины.

Ранее посольство РФ в Брюсселе довело свою позицию до международного секретариата НАТО и МИД Бельгии. В комментарии в социальной сети X российские дипломаты выразили крайнюю озабоченность провокационными шагами руководства альянса и стран-членов в отношении Калининградской области.

В ведомстве отметили беспрецедентный рост военной активности блока у западных границ России. По данным посольства, расширяются инициативы по сдерживанию мнимой «российской угрозы», включая масштабные учения с отработкой наступательных действий.

Москва предупредила, что такой авантюристический курс резко повышает риски прямого вооруженного столкновения. Российская сторона заверила, что располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии. В случае попыток изолировать Калининградскую область от остальной части страны будет применен весь имеющийся арсенал вооружения.

Ранее мы писали: США ввели вторичные санкции против банков и предпринимателей Кубы

Читайте также: Мэр Нью-Йорка выделил миллионы для борьбы с антисемитизмом

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!