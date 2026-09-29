Назван исход гонки в ИИ по версии Трампа

Трамп заявил, что второго места в гонке ИИ не будет

Президент США Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме заявил, что США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере искусственного интеллекта, в которой будет только победитель и проигравший. По его словам, сейчас Соединенные Штаты выигрывают у Китая и у всех остальных.

Трамп выразил уверенность, что в этой гонке не может быть того, кто стал вторым. По его словам, участник либо будет победителем, либо проигравшим. Возможность занять второе место он поставил под сомнение. Конкретных сроков или условий соревнования он не назвал.

До этого в Белом доме заявили, что США и Китай достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения инцидентов, связанных с ИИ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на это сообщил, что Пекин готов вести диалог и поддерживать взаимодействие с Вашингтоном по данному вопросу.

США и Китай остаются двумя крупнейшими игроками на рынке ИИ. Американские компании, включая Nvidia, Microsoft и Google, занимают ведущие позиции. Китайские разработчики активно развивают собственные модели и чипы. Обе страны инвестируют в инфраструктуру для обучения ИИ.

Трамп уже предлагал использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект». Он заявлял, что США будут поощрять развитие технологии, а не сдерживать ее. Официальной реакции китайской стороны на новое заявление Трампа на момент публикации не поступало.

США ввели ограничения на экспорт передовых чипов Nvidia в Китай в 2024 году. Это стало частью технологического противостояния двух стран. Китай в ответ ускорил разработку собственных аналогов. В 2025 году Пекин ограничил экспорт редкоземельных металлов, необходимых для производства чипов. Вашингтон назвал эти меры ответом на американские санкции. Переговоры по технологическим вопросам продолжаются.

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