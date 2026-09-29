Нетаньяху предупредил о готовящемся новом нападении на Израиль

Нетаньяху заявил о признаках готовящегося нападения на Израиль перед выборами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о появлении тревожных разведданных, указывающих на возможные попытки внешних противников совершить нападение на еврейское государство. Выступление главы правительства прошло на фоне приближающихся парламентских выборов, назначенных на конец октября.

«У нас есть признаки того, что в преддверии выборов наши враги попытаются напасть на нас», — заявил Биньямин Нетаньяху во время посещения стратегической авиабазы Тель-Ноф. Соответствующее видеообращение было официально распространено канцелярией израильского премьера.

Обращаясь к оппонентам страны, политик высказал жесткое предостережение, подчеркнув готовность израильских силовых структур дать сокрушительный отпор любой агрессии. «Не связывайтесь с нами ни сейчас, ни когда-либо еще, наша длинная рука доберется до вас где угодно и когда угодно», — заявил премьер-министр Израиля.

В ходе своего выступления глава израильского кабмина также привел статистику недавних успехов армейских подразделений на различных направлениях, особо отметив, что за последние недели в секторе Газа были ликвидированы более сотни радикалов.

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