«Очень скоро»: Трамп заявил о приближении конца войны с Ираном

Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном и падении цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое завершение войны с Ираном. Американский лидер также вновь подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. Аналогичные заявления Трамп делал накануне, говоря, что конфликт, по его мнению, закончится «очень скоро».

«Очень скоро это закончится», — заявил президент США.

Трамп также связал завершение боевых действий с ситуацией на энергетическом рынке. По его мнению, после окончания конфликта цены на нефть и бензин должны пойти вниз. Ранее президент США уже публично прогнозировал резкое снижение стоимости топлива после завершения войны.

Кроме того, американский лидер назвал противостояние с Ираном одним из наиболее значимых направлений политики своей администрации.

Заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающихся попыток возобновить переговоры. Американская сторона подтверждала контакты с посредниками, а Катар участвует в передаче предложений между Вашингтоном и Тегераном.

Стало известно, что Трамп пообещал нефтяным рынкам

Москва и Вашингтон готовятся к диалогу: Лавров рассказал о ближайших контактах