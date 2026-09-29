«Очень скоро»: Трамп заявил о приближении конца войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое завершение войны с Ираном. Американский лидер также вновь подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. Аналогичные заявления Трамп делал накануне, говоря, что конфликт, по его мнению, закончится «очень скоро».
«Очень скоро это закончится», — заявил президент США.
Трамп также связал завершение боевых действий с ситуацией на энергетическом рынке. По его мнению, после окончания конфликта цены на нефть и бензин должны пойти вниз. Ранее президент США уже публично прогнозировал резкое снижение стоимости топлива после завершения войны.
Кроме того, американский лидер назвал противостояние с Ираном одним из наиболее значимых направлений политики своей администрации.
Заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающихся попыток возобновить переговоры. Американская сторона подтверждала контакты с посредниками, а Катар участвует в передаче предложений между Вашингтоном и Тегераном.
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