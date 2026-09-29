Пентагон обчистили: данные 3 млн военных ушли в Сеть

ABC сообщил об утечке данных около 3 млн человек из базы Пентагона

Телеканал ABC News со ссылкой на представителя Минобороны США сообщил, что в результате взлома кадровой базы Пентагона оказались раскрыты персональные данные 2,76 млн живых людей и еще 294 тыс. умерших. Утечка затронула номера социального страхования и сведения о работе военнослужащих и гражданского персонала.

Первой об инциденте рассказала Military Times. Два собеседника издания оценивали число затронутых лиц примерно в 4 млн. Позднее представитель Пентагона привел ABC другие данные. В документах также могли содержаться имена, даты рождения, контакты, пол, раса и военные специальности.

Несанкционированный доступ к информационной системе Центра кадровых данных Министерства обороны США сохранялся с октября 2025 года до 16 июля 2026-го. По данным ABC News, им воспользовалось небольшое число посторонних пользователей. После обнаружения уязвимость устранили.

DMDC является одним из основных хранилищ кадровой информации Пентагона. В нем содержится более 60 млн записей о действующих военнослужащих и резервистах, гражданских сотрудниках, подрядчиках, пенсионерах, ветеранах и членах семей военных. Конкретные категории пострадавших не раскрываются.

Пентагон пока не обнаружил свидетельств использования раскрытых данных. Пострадавшим предложили услуги по восстановлению личности и наблюдению за кредитной историей. Официальной реакции других ведомств США на инцидент на момент публикации не поступало.

Центр кадровых данных Министерства обороны США создан в 1970-х годах. Он отвечает за учет военного и гражданского персонала. В системе хранятся данные о службе, образовании, медицинских записях и льготах. Доступ к ней имеют тысячи сотрудников. Инциденты с утечками из баз Пентагона происходили и ранее. В 2024 году были раскрыты данные военнослужащих, участвовавших в операциях за рубежом.

Утечки персональных данных стали серьезной проблемой для госструктур США. В 2025 году хакеры атаковали системы здравоохранения и финансовые ведомства. Конгресс неоднократно требовал усилить кибербезопасность. Пентагон увеличил расходы на защиту информации. Однако полностью предотвратить утечки не удается. Ряд экспертов указывает на недостаток координации между ведомствами.

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