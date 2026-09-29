Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не слышит здравых призывов к диалогу с Россией. По его словам, это делает необходимым проведение специальной военной операции для обеспечения интересов страны. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление активы ряда зарубежных компаний. Среди них — активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle, французского ритейлера Auchan и другие. Песков, отвечая на вопрос о возможности отмены этих решений, отметил, что они принимаются с учётом вовлечённости стран этих компаний в прямые боевые действия против России.

Песков пояснил, что пока не видно предпосылок для обратимости. Он подчеркнул, что Москва не наблюдает здравых голосов в пользу диалога и исправления ситуации. Это, по его словам, делает последовательное проведение СВО необходимым для полного обеспечения национальных интересов.

Таким образом, Кремль настаивает на продолжении специальной военной операции и не видит условий для диалога. Решения по активам иностранных компаний увязаны с действиями их стран против России. Официальной реакции западных партнёров на эти заявления пока не поступало.

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