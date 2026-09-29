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Политика 1087

Политолог назвал поведение лидеров ЕС глупым и бесполезным

Политолог Саква: лидеры стран Европы поддерживают совершенно бесполезную войну

Политолог Саква: лидеры стран Европы поддерживают совершенно бесполезную войну
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дарья Дейвальд

Лидеры европейских государств упорно продлевают военный конфликт на Украине, игнорируя то, как оно сказывается на всем регионе. Такое мнение высказал в интервью ИС «Вести» профессор кафедры политики и международных отношений Кентского университета Ричард Саква. 

Эксперт, в частности, обратил внимание на экономический ущерб, который конфликт нанес Европе. Так, по его словам, четырехкратный рост цен на электроэнергию привел к существенному удорожанию логистических цепочек и негативно сказался на уровне жизни населения.

«Таким образом, континент накрыла полномасштабная буря, и все же нашим лидерам позволяют продолжать войну, которая совершенно бесполезна. Продолжать войну глупо. Она совершенно бесполезна, поскольку любая война должна завершаться», — подчеркнул Саква.

Ранее первый вице‑премьер и руководитель министерства промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявил, что Европа приближается к новому этапу энергетического кризиса. По его словам, наиболее серьезно ситуация затронет страны Центральной Европы. Причиной резкого роста цен на энергоресурсы Гавличек считает продолжающиеся военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее в Еврокомиссии оценили готовность союза к новым энергетическим трудностям. 

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Автор:
Министерство промышленности и торговли РФ Ближний Восток Чехия