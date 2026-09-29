Лидеры европейских государств упорно продлевают военный конфликт на Украине, игнорируя то, как оно сказывается на всем регионе. Такое мнение высказал в интервью ИС «Вести» профессор кафедры политики и международных отношений Кентского университета Ричард Саква.

Эксперт, в частности, обратил внимание на экономический ущерб, который конфликт нанес Европе. Так, по его словам, четырехкратный рост цен на электроэнергию привел к существенному удорожанию логистических цепочек и негативно сказался на уровне жизни населения.

«Таким образом, континент накрыла полномасштабная буря, и все же нашим лидерам позволяют продолжать войну, которая совершенно бесполезна. Продолжать войну глупо. Она совершенно бесполезна, поскольку любая война должна завершаться», — подчеркнул Саква.

Ранее первый вице‑премьер и руководитель министерства промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявил, что Европа приближается к новому этапу энергетического кризиса. По его словам, наиболее серьезно ситуация затронет страны Центральной Европы. Причиной резкого роста цен на энергоресурсы Гавличек считает продолжающиеся военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее в Еврокомиссии оценили готовность союза к новым энергетическим трудностям.

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