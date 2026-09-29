После встречи с Путиным Додик сообщил важную новость о цене на газ

Додик заявил о сохранении нынешней цены на газ для Республики Сербской

Республика Сербская сохранит действующую цену на российский газ и продолжит сотрудничество с РФ в энергетической сфере. Об этом председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Встреча делегации Республики Сербской с российским лидером была запланирована на 29 сентября.

По словам Додика, во время переговоров он получил подтверждение, что стоимость газа для Республики Сербской останется на нынешнем уровне.

«Цена на газ для Республики Сербской останется неизменной», — сообщил Додик.

Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в газовой отрасли. В частности, речь шла о возможном строительстве газовых электростанций.

Еще одной темой стало расширение взаимодействия с авиационным институтом «Орао» в Биелине. По словам Додика, российская сторона должна представить конкретные варианты дальнейшего развития этого направления.

Политик отметил, что встречался с Путиным уже в 29-й раз. По итогам переговоров стороны подтвердили намерение продолжать взаимодействие в политической, экономической и других сферах.

Во время встречи Додик также представил Путину премьер-министра Республики Сербской Саво Минича, которого «Союз независимых социал-демократов» выдвигает кандидатом на пост президента Республики Сербской на всеобщих выборах 4 октября.

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