Появились первые версии крушения стратегического ракетоносца Ту-95МС

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС потерпел крушение в Амурской области при выполнении учебно-тренировочного полета. Как сообщили в российском военном ведомстве, шестеро членов экипажа погибли, один получил травмы.

Уточняется, что самолет выполнял полет без боекомплекта. Ту-95МС способен нести до шести крылатых ракет Х-101 или Х-102 (с ядерным боезарядом).

По свидетельству очевидцев самолет разбился при взлёте с авиабазы Украинка (Амурская область). По предварительным данным, причиной стал отказ двигателя. Всего на самолете четыре турбовинтовых двигателя. При отказе одного двигателя в полете, самолет может продолжать полет на трех. Но на взлетном режиме отказ даже одного двигателя критичен. Самолет при дефиците тяги тут же начинает быстро терять высоту.

Предыдущая катастрофа Ту-95МС произошла 13 сентября 2026 года в Хабаровском крае. Экипаж смог покинуть кабину, но двое лётчиков погибли при приземлении.

То, что самолет во вторник разбился, выполняя взлет, во многом объясняет, почему из семи членов экипажа погибли шестеро. Самолет не успел набрать нужную высоту, необходимую для спасения летного состава.

Дело в том, что на Ту-95МС катапультных кресел для экипажа не предусмотрено. На нем другая система аварийного покидания самолет. Передняя гермокабина покидается через люк в нише передней стойки шасси. При этом пол кабины выполнен в виде транспортерной ленты с зацепами для рук, которая перемещает пилотские кресла к аварийному люку. Чтобы схема заработала, необходимо выпустить переднюю стойку шасси.

Даже если бы экипаж предпринял попытку спастись и покинуть кабину через люк авиаторам не хватило бы высоты для раскрытия парашюта. Скорость отрыва стратегического ракетоносца Ту-95МС от бетонки при взлете составляет примерно 260–280 км/ч в зависимости от полетной массы, центровки и метеорологических условий.

Кормовой стрелок покидает самолет «по старинке» — через нижние люки.

По неполным данным, за время эксплуатации разбилось 31 машина типа Ту-95 разных модификаций, а также созданных на его базе самолетов морской авиации Ту-142. Погибло 208 человек летного состава.

Крупнейшие катастрофы после 1991 года: 2015 год — два крушения Ту-95МС (в июне под Украинкой на Дальнем Востоке и в июле под Хабаровском, в обоих случаях погибли по два члена экипажа); 2026 год — крушение в Амурской области, погибли 6 из 7 членов экипажа.