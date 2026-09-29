Бернем: Выход Британии из Евросоюза принес больше вреда, чем пользы

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что выход Великобритании из Евросоюза (ЕС) причинил стране больше вреда, чем пользы. Выступая на съезде Лейбористской партии, он призвал определить долгосрочную модель взаимоотношений с ЕС, который остается для Британии крупнейшим рынком.

«Я не могу сказать, что ситуация, в которой мы оказались, нас устраивает. Brexit принес больше вреда, чем пользы», — сказал Бернем.

По его словам, разрыв с Евросоюзом ослабил и контроль над миграцией, поскольку сотрудничество с европейскими партнерами сократилось.

Премьер также сообщил, что Лондон планирует обсудить с ЕС взаимодействие в миграционной сфере и поддержку отраслей, пострадавших от Brexit. Он пообещал представить различные варианты долгосрочных отношений с европейскими государствами.

До этого Энди Бернем заявил, что Лондон хочет стать партнером программы «Made in Europe», направленной на снижение зависимости европейской промышленности от китайских комплектующих.

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