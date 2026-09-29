Приговор канцлеру: почти вся Германия против Мерца

Телеканалы RTL и NTV со ссылкой на результаты исследования социологической службы Forsa сообщили, что 87% немцев недовольны работой канцлера Германии Фридриха Мерца. Только 11% респондентов заявили, что положительно оценивают деятельность главы правительства.

Среди сторонников блока ХДС/ХСС работой канцлера недовольны 59% респондентов. Это на 3 процентных пункта больше, чем на предыдущей неделе. Доля тех, кто среди сторонников консерваторов положительно оценивает деятельность Мерца, сократилась за неделю на 5 п.п. — с 44% до 39%.

Опрос проводился с 22 по 28 сентября. В нем участвовал 2 501 человек. Остальные респонденты не определились с ответом. Статистическая погрешность не приводится.

20 сентября на земельных выборах в Мекленбурге — Передней Померании ХДС впервые в послевоенной истории набрал менее 5%. Партия не прошла в местный парламент. В Берлине христианские демократы в тот же день уступили первое место Левой партии.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что несколько руководителей ХДС считают вероятной скорую отставку Мерца. Сам канцлер рассчитывает сохранить должность и ищет поддержку среди партийного руководства.

Мерц возглавил правительство Германии в 2025 году после победы ХДС/ХСС на федеральных выборах. С начала канцлерства коалиция сталкивалась с критикой за нерешительность в экономической политике и миграционном вопросе. Внутри ХДС неоднократно звучали предложения пересмотреть стратегию взаимодействия с правыми силами на земельном уровне.

АдГ шаг за шагом укрепляет позиции на востоке ФРГ. Триумфы в Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Мекленбурге — Передней Померании превратились в устойчивую тенденцию. На федеральном уровне рейтинг партии тоже подрастает. Аналитики допускают, что уже осенью 2026-го в ХДС может состояться внутреннее голосование по фигуре лидера.

Партия Мерца пробила дно: рейтинг ХДС упал до рекордно низких показателей.

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