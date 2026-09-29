Путин поблагодарил РС БиГ за участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины за участие в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоявшемся 9 мая в Москве.

Путин сказал, что в праздновании участвовала высокая делегация.

Реплика прозвучала в ходе встречи российского президента с руководителем правящей в Республике Сербской партии Милорадом Додиком и председателем правительства этнитета Саво Миничем.

Путин также заявил, что РФ продолжит прилагать усилия для развития связей с Республикой Сербской.

Додик сказал, что Республика Сербская поддерживает цели специальной военной операции, которую проводит Россия.

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