Путин удостоил Аллу Демидову ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент России Владимир Путин удостоил актрису Аллу Демидову ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Указ был опубликован в день 90-летия актрисы.
Орден присужден Демидовой за вклад в развитие российской культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.
Демидова - актриса театра и кино, чтец и педагог, лауреат Государственной премии СССР, народная артистка РСФСР (1984) и лауреат театральной премии "Золотая маска" 2022 года.
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