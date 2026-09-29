Путин удостоил Аллу Демидову ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент России Владимир Путин удостоил актрису Аллу Демидову ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Указ был опубликован в день 90-летия актрисы.

Орден присужден Демидовой за вклад в развитие российской культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Демидова - актриса театра и кино, чтец и педагог, лауреат Государственной премии СССР, народная артистка РСФСР (1984) и лауреат театральной премии "Золотая маска" 2022 года.

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