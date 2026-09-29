Путин удостоил ученого Марченкова медали ордена "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым замдиректора по социальной и молодежной политике НИЦ "Курчатовский институт" Никита Марченков удостаивается медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Указ был размещен сайтом официального опубликования правовых актов.

Марченков удостоен медали ордена "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Путин также удостоил актрису Аллу Демидову ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

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