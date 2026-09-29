Президент России Владимир Путин упомянул, что в Боснии и Герцеговине в октябре состоятся выборы. и высказал надежду, что внешние силы не помешают выборам в Республике Сербской в составе БиГ.

Реплика прозвучала в ходе встречи российского президента с руководителем правящей в Республике Сербской партии Милорадом Додиком и председателем правительства этнитета Саво Миничем.

Путин заявил, что российские представители будут участвовать как наблюдатели за ходом голосовании, и пожелал правящей коалиции успехов.

Додик сказал, что Республика Сербская поддерживает цели специальной военной операции, которую проводит Россия.

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