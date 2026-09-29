Путин заявил о поддержке Республики Сербской со стороны РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда поддерживает Республику Сербскую в ООН.
Реплика прозвучала в ходе встречи российского президента с руководителем правящей в Республике Сербской партии Милорадом Додиком и председателем правительства этнитета Саво Миничем.
Путин также заявил, что РФ продолжит прилагать усилия для развития связей с Республикой Сербской, и сказал, что народы РФ и республики объединяют особые отношения.
Додик сказал, что Республика Сербская поддерживает цели специальной военной операции, которую проводит Россия.
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