Руководитель Бурятии Цыденов ушел в отпуск после операции

Руководитель Бурятии Алексей Цыденов сказал, что взял отпуск до 10 октября после перенесенной операции.
Цыденов сказал в мессенджере, что ему удалили желчный пузырь с камнем. Он предположил, что причиной, по которой ему потребовалось хирургическое вмешательство, стал "неправильный режим работы и питания".
Операция проводилась в Бурятии, сказал Цыденов.
Руководитель субъекта сказал, что полностью пришел в себя после наркоза", но решил временно "снизить активность".
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