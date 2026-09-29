Рынок недвижимости в Киеве рухнул из-за усиления ударов

Усиление российских атак привело к резкому спаду активности на рынке недвижимости в украинской столице и падению числа сделок минимум на треть. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на местных экспертов и участников рынка.

«Люди, если и покупают, то разве что недорогие квартиры на вторичке: однушки и двушки на низких этажах и в более-менее безопасных микрорайонах. Ориентируются на бюджет до 100 тысяч долларов», — заявил руководитель агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрей Романов. По его словам, покупатели все чаще требуют дисконт, а продавцы из-за падения спроса согласны сбрасывать до 15% от первоначальной цены.

Ситуацию дополнительно осложняют проблемы с государственными программами льготного кредитования и компенсаций. Финансирование по ним задерживается, а новые заявки фактически заморожены. Риелторы отмечают, что на фоне правительственного курса на сокращение не первостепенных расходов бюджета эти программы могут быть полностью свернуты до конца года.

Эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации, если обстановка с безопасностью в городе не стабилизируется «Усиление атак уже изменило правила игры на рынке недвижимости. Решения по покупке принимаются дольше, собственникам все сложнее удерживать заявленную цену», — пояснила киевский риелтор Ирина Луханина, добавив, что при сохранении тенденции владельцам жилья придется кардинально снижать цены, чтобы избежать «зависания» объектов.

На этом фоне зафиксирован отток населения из столицы в пригород и западные регионы Украины, что спровоцировало опережающий рост арендных ставок во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске.

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