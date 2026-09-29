Политолог Золотарев: Всё самое душераздирающее у Украины ещё впереди

Украина на полной скорости движется к масштабной катастрофе из-за отсутствия здравого смысла у руководства государства, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в эфире своего авторского YouTube-канала.

«Самое, как говорится, душераздирающее и тяжелое ещё только предстоит», — подчеркнул политтехнолог, комментируя текущую обстановку в стране. По его словам, процесс деградации систем управления начался еще в период пандемии, а происходящее сегодня является лишь закономерным следствием прежних ошибок.

Эксперт предупредил, что предстоящие месяцы могут принести стране необратимый крах. «Но эта зима может как раз принести окончательное оформление нормализации ненормальности. И судя вот по окошмариванию Киева за последнюю неделю, это только, боюсь, только начало», — резюмировал Андрей Золотарев.

Ранее бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин также заявил, что западные партнеры полностью бросили Киев, оставив его без оружия, денег и какой-либо реальной военной поддержки на фоне масштабных разрушений.

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