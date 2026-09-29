Сеул выдвинул ультиматум: Пхеньян ответит за раненых солдат

Агентство Yonhap сообщило, что командование Южной Кореи назвало вероятной причиной взрыва мины в демилитаризованной зоне на границе с КНДР северокорейские боеприпасы. Сеул пообещал возложить на Пхеньян полную ответственность и принять ответные меры, если эта версия подтвердится.

Предварительные результаты совместного расследования южнокорейских военных и Командования ООН были обнародованы 28 сентября. По данным экспертизы, на месте взрыва обнаружили следы тротила и коричневого синтетического материала, характерного для северокорейских противопехотных мин.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Квон Дэ Вон заявил, что подтверждение этой версии будет расцениваться как явный акт агрессии. По его словам, ответственность за произошедшее будет полностью лежать на КНДР.

Взрыв произошел 21 сентября. Южнокорейские военнослужащие расчищали маршрут для совместной инспекции с Командованием ООН. Проверка была связана с подозрениями Сеула в установке северокорейских мин вблизи военной демаркационной линии. В результате взрыва двое военнослужащих получили тяжелые ранения, еще один — легкие.

По предварительным данным, взрыв произошел примерно в 10 метрах к югу от военной демаркационной линии. На месте могли находиться три мины, в том числе одна неразорвавшаяся. Южнокорейским военным пока не удалось установить, когда и каким образом мины оказались в этом районе.

Демилитаризованная зона разделяет КНДР и Южную Корею с 1953 года. Она остается одной из самых милитаризованных границ в мире. Инциденты с минами в ДМЗ происходили и ранее. В 2015 году два южнокорейских военнослужащих подорвались на северокорейских минах. Тогда Сеул возобновил пропагандистское вещание на границе. КНДР отрицала причастность. Расследования по подобным случаям часто не дают окончательных результатов.

Командование ООН в Корее — структура, созданная в 1950 году. Она отвечает за соблюдение перемирия в ДМЗ. В ее состав входят представители нескольких стран, включая США. Совместные инспекции с южнокорейскими военными проводятся регулярно. После инцидента 21 сентября командование усилило меры безопасности. Пхеньян пока не комментировал обвинения Сеула. Отношения между двумя Кореями остаются напряженными. Тем временем США одобрили Южной Корее атомную подлодку — КНДР против.

Стало известно о начале расследования взрыва мины на границе Южной Кореи и КНДР.

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