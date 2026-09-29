«Следует остановить саботажников мира»: Катар назвал израильское правительство безрассудным

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани назвал израильское правительство «безрассудным» и призвал международное сообщество остановить «саботажников мира». В интервью Bloomberg он также заявил, что Иран «не является миротворцем» в Персидском заливе, и выступил за создание региональной системы безопасности с участием Тегерана.

Премьер-министр Катара и министр иностранных дел шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани заявил, что израильское правительство «безрассудно» и «продолжает убивать» в Газе, призвав страны «остановить саботажников и нарушителей спокойствия», препятствующих установлению прочного мира. В интервью Bloomberg катарский политик также заявил, что Иран продемонстрировал, что он «не является миротворцем» в Персидском заливе, и призвал к созданию региональной системы безопасности, включающей Тегеран.

Напомним, что Катар считается ключевым посредником между США и Ираном, а также между Израилем и ХАМАС, но ближневосточные конфликты нанесли удар по экспорту газа, который зависит от транзита через Ормузский пролив.

«К сожалению, в Газе мы имеем дело с безрассудной стороной, которая продолжает убивать и препятствует поступлению гуманитарной помощи. Мир мало что делает для решения этой проблемы», — заявил шейх Мохаммед, и на вопрос, имеет ли он в виду правительство Израиля, ответил: «Конечно. Совершенно очевидно, что обязательства, изложенные в соглашении, ещё не выполнены. Мы призываем правительство Израиля выполнить свои обязательства».

По словам политика, все страны должны активизировать свои усилия и «остановить саботажников, зачинщиков беспорядков и работать сообща, чтобы обеспечить реальный мир». Он также предупредил, что нападения на гражданскую инфраструктуру стали нормой: «Что действительно вызывает беспокойство, так это то, что цели в виде гражданских объектов, школ, больниц, мостов, электростанций, энергетических объектов, стала новой нормой».

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани прокомментировал ситуацию в регионе, затронув вопросы отношений с Ираном, США и йеменскими хуситами.

Отвечая на вопрос о том, является ли Иран источником беспокойства, шейх Мохаммед заявил, что, учитывая действия Тегерана в регионе, совершенно очевидно, что Иран не является миротворцем. Позже он уточнил, что речь идет о конкретных проблемах, которые Иран создал для Персидского залива. По его словам, Иран — их сосед, и без рамок безопасности, объединяющих все страны Залива с Ираном и гарантирующих отсутствие угроз друг для друга, регион не сможет развиваться так, как раньше.

Шейх Мохаммед выразил надежду, что текущий конфликт станет тревожным звонком для всех. Премьер-министр подчеркнул, что Катар не встаёт ни на одну сторону в этом конфликте: Иран — его сосед, а США — стратегический союзник. Шейх Мохаммед подчеркнул, что Вашингтон всегда будет стратегическим союзником Катара. По его словам, иногда американская сторона прислушивается к мнению Дохи, иногда придерживается иного мнения, но это не ставит под угрозу партнерство. При этом он констатировал отсутствие четкой общей стратегии, которой стороны могли бы следовать, назвав это главным дефицитом сегодняшнего дня. Комментируя вопрос о крупнейшей в регионе военной базе США в Катаре, он отметил, что оборонное партнерство является одним из краеугольных камней отношений между двумя странами. Шейх Мохаммед добавил, что это двустороннее партнерство, которое никогда не бывает односторонним.

Кроме того, шейх Мохаммед назвал «крайне безответственными» нападения хуситов на Саудовскую Аравию.

Отвечая на вопрос о возможном присоединении Катара к соглашению, подписанному Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном, он заявил, что в Дохе рады видеть объединение региона.