Слив кандидатов: сайты торгуют данными будущих президентов Франции

RTL: номера кандидатов в президенты можно найти в интернете

Радиостанция RTL сообщила, что номера телефонов кандидатов в президенты Франции, включая главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, оказались доступны при поиске через пиратские поисковые сайты-агрегаторы. По данным радиостанции, в результатах также появляются номера Жан-Люка Меланшона и Эдуара Филиппа.

Согласно сообщению RTL, пиратские поисковые сайты-агрегаторы также выдают данные, связанные с лидером партии «Реконкиста» Эриком Земмуром. В зависимости от имени они могут показать дату рождения человека, номерные знаки его автомобиля, данные о членстве в спортивных федерациях, а также номер социального страхования.

Радиостанция отметила, что такие сайты используют украденные базы данных и работают на платной основе. Пользователю предоставляется пробный период, после чего взимается плата за дальнейшие запросы. Конкретные названия сайтов не приводятся.

Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года. Проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон не сможет в них участвовать, поскольку находится на этом посту второй срок подряд.

Официальной реакции французских властей или упомянутых политиков на публикацию RTL на момент выхода материала не поступало. Не сообщается также, будет ли проведено расследование по факту утечки данных.

Утечки персональных данных стали серьезной проблемой во Франции. В 2025 году хакеры атаковали системы здравоохранения и финансовые ведомства. Пиратские сайты-агрегаторы используют украденные базы для продажи информации. Ряд таких ресурсов блокируется властями, но они быстро появляются вновь. Политики и публичные лица часто становятся жертвами утечек.

Марин Ле Пен возглавляет парламентскую фракцию «Национального объединения». Она неоднократно участвовала в президентских выборах. Жан-Люк Меланшон возглавляет партию «Непокорившаяся Франция». Эдуар Филипп — экс-премьер и лидер партии «Горизонты». Эрик Земмур — лидер партии «Реконкиста». Все они могут стать кандидатами на выборах 2027 года. Утечка их данных создает риски для личной безопасности.

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