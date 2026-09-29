Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выступил против изоляционной политики в отношении Российской Федерации, заявив о недопустимости возведения новых разделительных барьеров на континенте. Об этом глава словацкого внешнеполитического ведомства сообщил по итогам переговоров с немецким коллегой.

«Мы не хотим, чтобы был создан новый "железный занавес" между Европейским союзом и Россией. Россия тут останется, необходимо прийти к переговорам о мире как можно скорее», — заявил Бланар. Совместное заявление дипломатов для прессы транслировало словацкое информационное агентство TASR.

По словам словацкого министра, поиск эффективного дипломатического решения украинского конфликта будет крайне сложным, однако игнорирование этой задачи грозит Евросоюзу глубоким экономическим и энергетическим кризисом.Он добавил, что Европа уже столкнулась с невозможностью полноценной замены российских поставок из-за нестабильности в других регионах мира.

«Если мы этого не сделаем, то больше всех заплатит Европейский союз, потому что мы видим, что происходит в Ормузском проливе», — предупредил министр. Он добавил, что надежды на альтернативные маршруты поставок энергоносителей не оправдались, цены продолжают стремительно расти, а европейские власти оказываются не в состоянии повлиять на эту ситуацию.

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