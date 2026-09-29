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Политика 2169

Сотни тысяч протестующих заполнили улицы Франции

Более 300 тысяч человек вышли на акции работников госсектора во Франции

Более 300 тысяч человек вышли на акции работников госсектора во Франции
Фото: Сгенерировано нейросетью ChatGPT/Екатерина Жилкина

Более 300 тыс. человек приняли участие в акциях работников государственного сектора, которые прошли 29 сентября по всей Франции. Такие данные приводит ведущий профсоюзный центр страны «Всеобщая конфедерация труда» (CGT).

По подсчетам профсоюза, только в Париже на демонстрацию вышли около 70 тыс. человек. При этом столичная префектура полиции оценила число участников заметно ниже — примерно в 30 тыс. Среди них насчитывалось около 8 тыс. пожарных.

Крупные акции состоялись и в других городах. CGT сообщил примерно о 30 тыс. демонстрантов в Марселе, 11 тыс. — в Тулузе, по 10 тыс. — в Лилле и Бордо. В Лионе и Орлеане, по данным профсоюза, на улицы вышли примерно по 8 тыс. человек.

Протесты организовали восемь ведущих профсоюзов французского государственного сектора.

Участники требуют повысить зарплаты, увеличить штат работников и объем финансирования государственных служб. Одной из причин недовольства стали планы властей вновь заморозить индексацию в рамках проекта бюджета Франции на 2027 год.

 

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Автор:
Полиция Франция Париж

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