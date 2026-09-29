Сотни тысяч протестующих заполнили улицы Франции

Более 300 тысяч человек вышли на акции работников госсектора во Франции

Более 300 тыс. человек приняли участие в акциях работников государственного сектора, которые прошли 29 сентября по всей Франции. Такие данные приводит ведущий профсоюзный центр страны «Всеобщая конфедерация труда» (CGT).

По подсчетам профсоюза, только в Париже на демонстрацию вышли около 70 тыс. человек. При этом столичная префектура полиции оценила число участников заметно ниже — примерно в 30 тыс. Среди них насчитывалось около 8 тыс. пожарных.

Крупные акции состоялись и в других городах. CGT сообщил примерно о 30 тыс. демонстрантов в Марселе, 11 тыс. — в Тулузе, по 10 тыс. — в Лилле и Бордо. В Лионе и Орлеане, по данным профсоюза, на улицы вышли примерно по 8 тыс. человек.

Протесты организовали восемь ведущих профсоюзов французского государственного сектора.

Участники требуют повысить зарплаты, увеличить штат работников и объем финансирования государственных служб. Одной из причин недовольства стали планы властей вновь заморозить индексацию в рамках проекта бюджета Франции на 2027 год.