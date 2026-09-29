Сразу три самолета НАТО пролетели вдоль российской границы за два часа

Сразу три самолета НАТО пролетели рядом с Калининградской областью за два часа

Три военных самолета стран НАТО заметили рядом с границами Калининградской области в течение двух часов. Борты следовали разными маршрутами, пишет РИА Новости.

Самолет ВВС Италии Dassault Falcon 900EX EASy вылетел из Риги в 14:49 мск. В 15:13 он находился вблизи границ Калининградской области, после чего продолжил полет в сторону Италии и в 17:06 приземлился в Риме.

Военно-транспортный Lockheed CC130J Hercules канадских ВВС отправился из финского Тампере в 15:01 мск. В 16:20 борт находился рядом с Калининградской областью. Далее самолет направился в польский Жешув.

Третий борт — Beech King Air 350i итальянских ВВС — вылетел из литовского Шяуляя в 16:14 мск. Спустя 21 минуту он оказался вблизи границ российского региона.

К 17:13 мск самолет находился в районе Варшавы.

Читайте также: Появились фотографии с места крушения Ту-95