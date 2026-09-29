США распродают стратегическую нефть: резервы упали до минимума

Американское министерство энергетики объявило о планах по масштабному высвобождению сырой нефти из государственных хранилищ для стабилизации рынка. Об этом сообщает профильное ведомство Соединенных Штатов.

«Управление по реализации проектов Стратегического нефтяного резерва при министерстве энергетики США объявляет сбор заявок на обмен до 40 000 000 баррелей сырой нефти», — говорится в официальном тендерном документе министерства.

Прием заявок от заинтересованных корпораций продлится до 6 октября. Согласно условиям сделки, сырье будет поступать на рынок из хранилищ Брайан-Маунд и Биг-Хилл, расположенных в штате Техас, равными долями по 20 миллионов баррелей в ноябре и декабре текущего года. При этом возвратить нефть обратно в государственные резервы компании-получатели будут обязаны поэтапно в период с июля 2027 года по декабрь 2029 года.

Подобные шаги предпринимаются на фоне существенного истощения национальных запасов. Ранее стало известно, что стратегический нефтяной резерв США обновил свой минимальный показатель с октября 1982 года, опустившись до отметки в 283,8 миллиона баррелей по итогам недели, завершившейся 25 сентября.