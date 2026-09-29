США ввели вторичные санкции против банков и предпринимателей Кубы

США существенно ужесточили санкционное давление на Кубу. Как следует из сообщения американского минфина, новые меры включают введение вторичных ограничений для иностранных банков, заморозку активов кубинских предпринимателей и полный запрет на проведение профессиональных конференций на острове.

Рестрикции вступают в силу 30 сентября во исполнение майского указа президента Дональда Трампа. Документ предписывает бороться с лицами, представляющими угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Финансовая блокада усиливается за счет вторичных санкций. Иностранные финансовые институты теперь рискуют попасть под ограничения за проведение транзакций в интересах фигурантов санкционных списков США. Американским банкам прямо запрещено открывать и обслуживать счета кубинских бизнесменов. Все уже существующие средства подлежат немедленной заморозке.

Вашингтон также полностью отменил разрешение на транзитные платежи через свою банковскую систему. Под запрет попали любые прямые и косвенные расчеты со структурами, подконтрольными кубинским военным и органам госбезопасности.

Значительно ужесточены правила поездок для граждан США. Американцам и резидентам страны теперь запрещено организовывать и посещать профессиональные мероприятия на Кубе. Отменяются групповые образовательные поездки в рамках гуманитарного обмена, а оставшиеся учебные визиты переходят под жесткий контроль аккредитованных организаций.

Это решение стало очередным витком давления после введения режима ЧС в январе. Тогда Трамп разрешил пошлины против стран-экспортеров нефти на Кубу, что спровоцировало дефицит топлива, многодневные отключения электроэнергии и удар по ключевым отраслям экономики острова.

Выступая на ГА ООН, американский лидер назвал Кубу «абсолютно провалившимся государством» и пообещал добиться «радикальных изменений» ситуации. В Гаване неоднократно заявляли об отсутствии угрозы для США, называя экономическое эмбарго «актом геноцида».

Ранее мы писали: Американская фирма заплатит 31 млн евро за рабский труд индийцев

Читайте также: Мэр Нью-Йорка объявил войну антисемитизму после обвинений Израиля

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.