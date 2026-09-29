Стало известно, что Трамп пообещал нефтяным рынкам

Трамп заявил, что цены на нефть снова пойдут вниз

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть вновь пойдут вниз и вернутся к динамике, наблюдавшейся до операции Соединенных Штатов против Ирана. По его словам, у Ирана не будет ядерного оружия.

Трамп назвал операцию против Ирана небольшой. Он заверил, что после нее цены на нефть резко пойдут вниз, как это было до ее начала. Конкретных сроков снижения он не назвал. Не привел он и цифр, к которым должны вернуться котировки.

США ввели морскую блокаду иранских портов. Вашингтон перехватывает танкеры с иранской нефтью и ограничивает доступ судов в порты Исламской Республики. Тегеран неоднократно угрожал перекрыть Ормузский пролив в ответ на санкции. Через этот пролив проходит значительная часть мирового экспорта нефти.

Трамп допустил введение запрета на экспорт дизельного топлива из США. По данным CNBC, это может привести к резкому скачку цен на дизель в Европе. Около половины дизельного топлива в Европу поставляется из США.

Цены на нефть выросли после начала конфликта вокруг Ирана в феврале 2026 года. Это отразилось на стоимости топлива в Европе и других регионах. В ряде стран ЕС стоимость дизеля превысила 2 евро за литр. Рост цен вызвал протесты фермеров и рыбаков. Еврокомиссия призвала США не ограничивать экспорт топлива в Европу.

Рекордный скачок: пол-Европы останется без дизеля из США.

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