YouGov: Около трети британцев считают Бернема слабым и нерешительным

Около трети жителей Великобритании назвали премьер-министра страны Энди Бернема слабым и нерешительным. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании YouGov, опубликованы в социальной сети X.

Так, 33 процентов британцев считают, что Бернем является нерешительным и слабым лидером. С августа 2026 года доля таких оценок увеличилась на 10–12 процентных пунктов.

Лишь 34 процентов опрошенных назвали британского премьера сильным лидером, что на 6 процентных пунктов ниже августовских показателей. При этом 41% участников исследования оценили его как решительного политика.

Кроме того, 30 процентов британцев назвали Бернема некомпетентным. 45 процентов считают его компетентным.

36 процентов опрошенных доверяют премьер-министру, в то время как 35 процентов придерживаются противоположного мнения.

У 53 процентов опрошенных Бернем вызывает приятные чувства. Еще 26 процентов признались, что он им неприятен.

В августе британское издание The Telegraph писало, что Энди Бернем провалил первое серьезное испытание своего лидерства.

Ранее сообщалось, что рейтинг Макрона упал до исторически низкого уровня.

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