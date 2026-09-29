Стало известно, сколько Иран платит за пленного американца

Представитель армии Ирана генерал Мохаммад Акраминия заявил, что иранская армия готова выплатить женщинам порядка $40 тыс. за захват в плен военнослужащего ВС США в случае наземного вторжения. Мужчинам за аналогичные действия обещают вдвое меньше.

По словам Акраминии, каждый иранец, который предоставит тело или пленит американского солдата, вторгнувшегося на территорию Ирана, получит награду в 50 млрд риалов. Это эквивалентно примерно $20 тыс. Если это сделает женщина, награда удваивается до 100 млрд риалов — около $40 тыс.

Как отметил генерал, Иран готов также рассмотреть возможность денежной выплаты и жителям других стран региона за аналогичные действия. Конкретных условий и сроков выплат он не привел. Не уточняется также, как именно будет подтверждаться факт захвата.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном. Стороны подписали меморандум о прекращении огня в июне, однако позднее вновь обменялись ударами. США ввели морскую блокаду иранских портов и расширили санкции.

Официальной реакции Пентагона или Госдепартамента США на заявление Акраминии на момент публикации не поступало. Не сообщается также, будут ли эти обещания официально оформлены.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля 2026 года. В июне Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары. После этого администрация США сигнализировала о переходе к экономическому давлению. США ввели морскую блокаду иранских портов и перехватывают танкеры с иранской нефтью.

Тегеран уже не раз давал понять, что готов отразить любую наземную операцию противника. Армия и Корпус стражей исламской революции на постоянной основе проводят учения. В 2025 году Иран показывал новые ракетные и беспилотные комплексы. Кроме того, иранские власти угрожали перекрыть Ормузский пролив в ответ на санкционное давление. США, со своей стороны, держат в регионе дополнительные военно-морские силы. Международные посредники призывают стороны к деэскалации.

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